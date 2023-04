Maaülikool hakkab edendama Moldova maapiirkonna naiste ja noorte ettevõtlikkust

"Selles, et need näitajad nii madalad on, on mitu põhjust: väljaränne, vähesed oskused ja teadmised. Meie soov on, et koolitustel ja projekti tegevustes osalevad inimesed saaksid sellest päriselt impulsi oma ettevõtte loomiseks ning e-kaubanduse stimuleerimiseks," selgitas projekti eestvedaja, Eesti Maaülikooli maamajanduse ökonoomika õppetooli spetsialist-analüütik Kersti Aro.

Selleks sai maaülikool Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV) taotlusvoorus 41 760 eurot toetus selle aasta sügisel algavale projektile „Moldova maapiirkonna naiste ja noorte teadmiste edendamine ettevõtte loomise ning e-turunduse valdkonnas“.

"Oluline on, et leitakse piisava turunõudlusega tegevusala, et oma unistused ja ideed majanduslikult tasuvalt ellu viia. Ka järgmise aasta maikuus Eesti õppevisiidi ajal tutvustame koos Eesti Taluliiduga moldovlastele meie põllumajandustootjate ja -töötlejate parimaid e-turunduse näiteid," avas Aro koostöö tagamaid.

Oluline on, et leitakse piisava turunõudlusega tegevusala, et oma unistused ja ideed majanduslikult tasuvalt ellu viia.

Lisaks Moldovas ja Eestis toimuvatele koolitustele koostatakse projekti raames ka põhjalik rumeeniakeelne ettevõtlusalane juhendmaterjal.

See on Eesti Maaülikooli maamajanduse ökonoomika õppetoolil juba järjekorras neljas Moldova ettevõtluskeskkonna arendamisele suunatud koostööprojekt. Kersti Aro sõnul on projektipartneri ja seniste osalejate vastukaja projektide sisule ja koostöövormile olnud väga hea.

"Eesti ettevõtluskeskkond on mitu pikka sammu Moldovast eespool, seega on meil teadmisi ja oskusi, mida teistega jagada. Maaülikoolina on meie üks prioriteete regionaalne areng, seega oleme kahes viimatises koostööprojektis keskendunud just maapiirkondade kohalikku väikeettevõtlust ja majandust edendavatele tegevustele. Meie hea koostööpartner on Moldova Põhja Regionaalarengu Agentuur (North Regional Development Agency)," selgitas Kersti Aro koostöö tagamaid.