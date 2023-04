Looduskalender ⟩ Õu rõkkab linnulaulust

Lehtedeta looduses on ka helid tugevamad nagu ilma kangasteta toas. Metsvint hõiskab sõbra jutu taustal nii kõvasti, et jääd ümberringi vaatama, kas linnuke, on kusagil siinsamas.

Ja ma ei väsi ka siin jälle kordamast, et see ilus must linnuke, kuldse nokaga ja kollase silmarõngaga, on musträstas. Millegipärast on tema meil sel aastal kõige rohkem meelest läinud. Musträstas on lind, kes suudab ka üle aedlinna hõisata, tema vali hääl kõlab hommikuhämaruses nagu itsitus.

Vilin, vadin, kilked

Kõige rõõmsamad on praegu elu üle linnuinimesed. Esimese rändelaine järel on saabunud tagantpoolt tulijad. Sookured peavad hommikuti udus tantsupidusid, toonekured kammivad läbi konnaloike ja kekutavad paariti pesadel. Õhtut ja hommikut täidab vaibumatu metsvindi, vainu-, must- ja hallrästa kädin.

Punarind veeretab põõsa all pärleid, käblik siristab haohunnikul. Linnarahva rõõmustamiseks laulavad must-lepalinnud paneelmajade vahel ennastunustavalt. Hanede sebimine siia-sinna kestab ööl ja päeval.

Sinililled, kuldtähed ja ka varsakabjad

Nüüd, kus võib jälle hommikul ilma linnupetet võtmata õue minna, tuleb seda teha kohe, kui härmatis linnukeeled lahti teeb. Tunnistan pattu, et ei suuda vahel ka natuke ise linde petta. Mul on üks hästi innukas hallpea-rähni isaslind, kes vastuvilistamisele trummi hoolikamalt käima tõmbab ja vastu vilistab, ning kui siis vaikid, siis uudishimulikult vaatama tuleb.

Sinilill ja suitsusaun kuuluvad kokku. Foto: Kristel Vilbaste