Ehmatavad tulemused: Põllumajanduses kasutatavate biolisandite koostis ei vasta lubatule

Tartu Ülikooli mullaökoloogia teadur Tanel Vahter sõnas ERR-i raadiouudistele , et tulemused olid ehamatvad ja tooteid, kus tootja lubatud koostis tegelikkusega klappis, ei olnudki. „Enamikel on mingid liigid puudu ja peaaegu kõikidel olid mingid liigid üle. ”

„Mikroelustiku invasiivsus on väga teadmata teema,” soovitas Vahter olla ettevaatlik. „Selle aja peale, kui me saame teada, mis on invasiivne ja mis mitte, on kõik võib-olla juba ära lörtsitud,” võttis ta kokku.