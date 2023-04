Ühistegevust on alati kandnud ka aateline ja kultuuriline pool

Ressursside tarbimisega ei saa minna samamoodi edasi nagu praegu. Põllumajandus on üks osa biomajandusest (biomassi, toidu, sööda, biokütuste, energia jm tootmine). Biomajanduses tuleks rakendada ringmajanduse põhimõtteid, mille eesmärk on säilitada materjalide väärtust võimalikult kaua. Uus termin on ringbiomajandus ja tuleviku märksõna kliimatark põllumajandus. „Tulevik on täppisviljeluse, suurandmete, digitaliseerimise, robotite ja tehisintellekti päralt. Põllumeeste abimeesteks on näiteks väetamiskalkulaator, külviplaneerimise äpp, jõudlusnäitajad,“ ütles Jaakma. „Söödaefektiivsus, proteiini õige kasutamine, loomade pikk eluiga, väetiste kasutamine, maakasutamine – need on teemad, millega tuleb iga päev tegeleda ja arvestada. Seejuures peaksime arvesse võtma just neid numbrilisi näitajaid, mida on Eestis mõistlik saavutada.“