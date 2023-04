Aprill tegi nalja

Paraku oli see pühapäevane reaalsus, ent kui muidu ajaks säärane situatsioon närvi ja paneks abikaasale krõbedamaid sõnu ütlema, siis olles aprillikuus autoga suures tuisuvaalus kõhtupidi kinni, andis see kogu perele paraja naeruteraapia. Esmalt itsitasime ja siis mõtlesime, mis edasi saab. Kevad ju käes ja lumelabidaski autost suvekorterisse pakitud. Üks telefonikõne ja abiväena saabunud labidamees koos kolme lumelabidaga päästsid meid siiski veerand tunniga lumelõksust.

Elu lõpuni meelde jääv seik, mille põhjustas ilm. Ilm, millest me ei saa omavahelistes vestlustes üle ega ümber. Kui muust rääkida pole, siis ilmast ikka on. Kui midagi kiruda pole, siis ilma ikka saab kiruda. Ja kui tahaks kiita, no küll leiab ka põhjuse ilmataati kiita.