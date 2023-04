Ei taha koju plastist biojäätmekasti? Siis komposti rahus edasi

Rahvas räägib, et kompostimine lahtistes kompostihunnikutes keelatakse ära. On see tõesti nii?

Kodune kompostimine on keskkonnasõbralik ja teretulnud praktika, selle keelamist ei ole kellelgi plaanis.

Reeglina on lahtistes kompostihunnikutes sobilik kompostida üksnes aia- ja haljastusjäätmeid. Kui kompostida soovitakse ka köögis tekkivaid jäätmeid, peab hügieeni huvides komposter kaanega kinni käima. Vastasel juhul meelitavad toidujäätmed kohale loomi ja linde, kes ei pruugi väga hoolega puhtust pidada.

Mida aiajäätmetega peab tegema ja mida ei tohi teha?

Aiajäätmeid ei tohi visata segaolmejäätmete sekka ega viia metsa alla. Kas kompostida need kohapeal või anda üle jäätmekäitlejale, on aga igaühe vaba valik.

Hajaasustuses on igati keskkonnasõbralik aia- ja haljastusjäätmed aias või haljas­alal kompostida ja saadud mulda sealsamas kasutada. Aiajäätmete kompostimiseks sobib isegi lahtine aun, aga ka lihtsad võrgust või laudadest kastid; samuti poest ostetud kiirkompostrid. Milline valik on parasjagu sobivam, sõltub inimese kodukohas seatud reeglitest ja tema enda eelistustest.

Kui aga kohapeal kompostimine millegipärast ei sobi, saab haljastusjäätmed eraldi ära anda. Kuidas täpselt, on jällegi eri omavalitsustes pisut erinevalt korraldatud. Mõnes omavalitsuses võib ka aiajäätmed biojäätmete konteinerisse panna, kuid paljudes kohtades on biojäätmekonteinerid üksnes köögijääkidele.

Reeglina saab haljastujäätmeid viia jäätmejaamadesse, mõnedes linnades on aga loodud spetsiaalsed kogumisringid, kus aiajäätmeid saab kodu­ukselt korraldatud jäätmeveo raames ära anda.