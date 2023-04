Pehmed ja sulelised nunnud käivad lihavõttepühade juurde

Maa Elu aga vaatas neid kõiki päriselus Järva vallas asuvas Kallaste hobitalus. Ning paistab, et kanad ja küülikud pole asjata lihavõttepühade sümbolelemendid, sest neil kõigil on parajasti mõnus beebibuum.

Rentimiseks viimane hetk

Lisaks tavalistele munakanadele elab Kallaste hobitalus veel seitset tõugu kanu. Enim on seal siidikanu, kes Liina Saksa sõnul sobivad just linnainimesele. Väga palju nad ei mune, on natuke närvilised ning kardavad külma ja vihma. Ent see-eest näevad uhked välja. Neid rendib talu ka linnainimestele suveks kodudesse. „Kolmas suvi anname siidikanu rendiks, enamasti lähevad nad Tallinnasse,” sõnas Saks, kelle sõnul on praegu viimane aeg oma rendisoovist teada anda, sest kes oma sooviga maikuusse jääb, see kanadest ilma on.