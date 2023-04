Klassikaline salat, mille üle vaieldakse siiani

Nice’i – itaaliakeelse nimetusega Nizza – salati sünni- ja ajalugu ei ole täpsemalt teada, kuid 19. sajandil oli see vaeste inimeste lihtne toit, sisaldades aromaatseid küpseid tomateid, anšooviseid ja oliiviõli. Kui lugeda kulinaariaentsüklopeediat „Larousse Gastronomique”, saame teada, et salade niçoise on tüüpiline Prantsusmaa lõunaosa roog, mis sisaldab kurki, tomatit, kohalikult kasvanud väikeseid rohelisi tooreid põldube või väikeseid artišokke, rohelisi paprikaid, sibulat, kõvaks keedetud mune, anšoovist või tuunikala, musti Nice’i oliive, oliiviõli, küüslauku ja basiilikut, kuid kartuleid ja küpsetatud aedvilju ei tohiks sellele lisada. Samas on aga Larousse’i kokanduspiibli eessõnas öeldud: „Gastronoomia ei ole staatiline. Nagu muusika ja kujutav kunst, ei ole see kunagi lõpetanud arenemist. Peame alati olema valmis praeguste teadmiste ja uute suundade kontekstis ümber hindama roogasid, mida nautisid varasemad põlvkonnad. /.../ Kokkamine peegeldab tänapäeva kombeid ja eelistusi samamoodi nagu varasemaidki.”