Nõuanne ⟩ Soovitusi marjapõõsaste eest hoolitsemiseks

Taimede seisukohalt võttes on tähtis teha hooldustöid neile sobival ajal ehk õiges kasvufaasis. Inimesed kipuvad teatavates aiatoimingutes jagunema kaheks või isegi rohkemaks, et millal siis ikkagi on see „õige aeg”. Näiteks sõstrapõõsaste lõikuse võiks ära teha sügisel, sest taim on siis puhkeolekus, lehed on langenud, aednikul on aias toimetamiseks rohkem vaba aega ning taimehaigused ja kahjurid ei jää talveks taimedele, vaid saavad eemaldatud ja põletatud.