Metsavenna peremees soetab tallu robotkeldrit

„Reis läks väga hästi,” sõnas Mõttus. Ta külastas Šveitsis 8,5 miljonit eurot maksnud ja nädala pärast avatavat robotjuustukeldrit. „See on absoluutne maailma tipp, üks kogukond avab selle,” sõnas Mõttus. Lisaks külastas ta robotkeldri tootjat. Sellises keldris teeb robot inimese töö ära. Seda võib seadistada juustukerasid riiulitele tõstma, eeskätt on selle ülesandeks juustu eest hoolitsemine, pesemine ja ka soolamine.

Mõttuse sõnul sai ta millimeetri täpsusega selgeks, milline üks juustukelder olema peab. „Ühtegi lepingut veel alla ei kirjutanud, aga saime teada, millised juustukeldrid on võimalikud, kuidas neid projekteerida, milline peab olema ruumide paigutus, kuidas paigaldada riiulid, milliste vahedega, kui palju sinna juustu panna, millist tehnoloogiat on vaja seejuures kasutada. Kõikidele küsimustele saime vastused ja iga kell on võimalik tootja käest veel abi saada,” rääkis Mõttus.