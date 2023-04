Noor eesti ratsutaja võitis maineka Baltimaade ratsavõistluse

“Emotsioone on raske kirjeldada ja panustanud oleme palju,” ütles Marii. “Meeleolu on kindlasti ülev!”

Teekond tippu algas sügisel, kui sai alguse kolmeetapiline Audruvis Indoor Champions Tour. Marii Parve osales seal hõbedasel ehk Silver Tour tasemel, kus ta punkte kogus.

Baltikumi tugevas konkurentsis saavutas Marii möödunud nädalalõpul toimunud finaalis esikoha. “Märkimisväärne on, et tegemist oli avatud arvestuse, mitte lastearvestusega,” oli Marii ema Kairi Parve karika üle uhke.

Indoors Champions Touril osales sportlasi mitte ainult Baltimaadest, vaid ka teistest riikidest, näiteks Norrast ja Ukrainast. Võisteldi neljas kategoorias: Diamond, Silver, Gold ja Bronze.

Marii kireks on hobused olnud juba lapsepõlvest saadik ja Raplamaal Juurimaa tallis hakkas noor sportlane käima ratsutamas juba kuueaastaselt. “Tõsisemalt hakkas Marii tegelema takistussõiduga viis aastat tagasi, kui ta sai oma esimese poni,” meenutas ema, kes on püüdnud oma andeka lapse sporditeekonda igati toetada.

Kaks aastat tagasi tuli Marii ellu hobune Dior. “Tulemused näitavad, et Marii ja Diori koostöö sujub ja oleme õigel teel,” rõõmustab Kairi, et areng on olnud märkimisväärne.

Võistlustel on Marii Parve osalenud viimased paar aastat ning jõudnud tihti esikolmikusse. Ema Kairi tõdeb, et andeka sportlase toetamisel on kindlasti suurim väljakutse rahaline pool, lisaks on keeruline üksikvanemal leida töö kõrvalt aega, et sõita mitmeks päevaks hobuse ja lapsega võistlustele. “Aga nähes, kui suur on Marii tahe, kui väga ta soovib võita, julgeb võtta riske ja kuidas järjest tuleb ka tulemusi, siis oleme kolmekesi - Marii, Dior ja mina - kõik väga õnnelikud!”

Järgmiseks eesmärgiks on Mariil osaleda sel aastal erinevatel rahvusvahelistel võistlustel ja suvel Norras toimuvatel Põhjamaade meistrivõistlustel. “Marii sihid on kõrged ja tean, et võimekama hobusega on ta võimeline jõudma ka juunioride ja noorte tasemele,” kinnitas Kairi Parve. “Selle poole me tasapisi ka püüdleme.”