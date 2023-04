KIK avas kaitsepiirangute hüvitiste taotlusvooru

Kuigi tänavu tuleb metsaomanikel esmakordselt esitada hüvitiste taotlused KIK-ile, siis tegelikkuses see taotlejatele muudatusi kaasa ei too. "Nii taotlemine kui ka peamised tingimused on analoogsed varasemate aastatega," kinnitas KIK-i metsaosakonna juhataja Gunnar Reinapu pressiteates.