Eesti Taimekasvatus kasvatab oluliselt metsataimede tootmisvõimsust

Taimede tootmismahu duubeldamiseks rajatav kasvuhoone on 11 meetrit kõrge, 25 meetrit lai ja 110 meetrit pikk ning võimaldab külvata taimi kaks korda aastas. Eriliseks teeb veel kasvuhoonesse rajatud külviliin, mis suures osas automatiseerib kogu tootmistöö.

Projektiarendus on kestnud juba üle aasta, kuid lõpliku tõuke andis PRIA toetus. “Konkreetne ehitustöö algas selle aasta jaanuaris ning valmimiskuupäev on märgitud mai kuusse,“ jagab plaane taimla juhataja Kristjan Laas ning lisas, et 2023. ja 2024. aastal keskendub ettevõte potis kasvatatavatele männi- ja kuuseistikute tootmisele.