Looduskalender ⟩ Lõhud sel nädalal puid, tuleb suvi äikeseline

Karujäljed teel

Praegu on parim aeg näha poristel teedel karu jälgi, ehk ka otti ennast, sest rohelist toidupoolist on metsa all veel vähe ja karud peavad tegema suuremaid ringe.

Selleaastaste poegadega emakarud aga hoiavad veel pesade lähedusse. Jänesed lasevad öösel pulmatralli ja koorivad lahtiununenud noori õunapuid. Kitsed mängivad maasikapeenarde kärnereid. Mägraperedes on suurpuhastuse aeg – kogu talvine saast kraabitakse urgudest välja nii, et urust väljuvad suured liivased mägrabuldooseri jäljed. Siil aga laseb veel unenurru.

Munaveeretamise aeg

Lihavõtte munaveeretamise mängus on kõige osavam Looduskalender.ee merikotkas: üks muna on pesas, see sai pessa 29. märtsil, kõige jõlekülmemal kevadpäeval. Teist muna oodatakse nüüd pikkisilmi.

Enn Vilbaste ütleb, et Nigula raba servas tassis rasvatihane pesamaterjali, mis tähendab, et tihase esimesed valged roosade täppidega munadki on üsna pea pesas. Nii vara on seda juhtunud aastate eest, aga siis hukkusid ka esimesed pojad.

Aga pühapäevaseks munadevärvimiseks on hea suurel reedel tiir metsasügavusse põgeneda ja tuua sealt kaasa sammalt ja sinililli munade värvimiseks ka oma pessa.

Aga Vigala kandi rahvas teab, et "suurel nädalal puid lõhkuda või paugutada tooks suvel palju kõuet".