Veerand kodusid on kindlustamata, vaid pooltel koduomanikel on vastutuskindlustus

„Paraku on see üks enim esinevaid põhjuseid tulekahjude tekkimisel. Seega oma kodu kindlustada ei ole vaja vaid neil, kellel on pangalaen. See on tähtis kõigile, kes ei soovi tänaste hindade juures oma kodu ise taastama hakata,“ ütles Sepp. „Mõistlik on üle vaadata ka oma vastutuskindlustuse ja koduse vara kindlustussummad, et need oleksid jätkuvalt piisavad ka praegustes inflatsiooni tingimustes.“