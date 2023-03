Tugevamad julgevad ehitust alustada ka kitsal ajal

Põgus pilk kahe suurtegija, Mapri Ehituse ja Nordecon Betooni ehk NOBE kodulehele kinnitab, et ka muutuvates oludes ja toorpiima varumishinna allamäge mineku ajal suudavad põllumajandusettevõtted nina vee peal hoida. Mapri Ehitusel on selle kevade tööks Tartumaal näiteks Kevili Rõngu terminali laiendus, kus kaks Eesti suurimat säilituspunkrit mahutavad kumbki 10 000 tonni teravilja.

„Näha on, et suuremad ja tugevamad põllumajandusettevõtted julgevad investeerida igal ajal,” märkis Väärsi. „Eelmisel aastal sõja tõttu tekkinud tohutu ehitusmaterjalide hinnatõus on tagasi tõmbunud ja mõned hinnad langenud, näiteks teras ja puit on selgelt odavamaks muutunud, seetõttu on paljudele põllumajandus­ehitiste tellijatele praegu hea aeg alustada, kuid teisalt 20protsendiline inflatsioon tõstab pikas perspektiivis siiski ehitushinda.”