Nädala mõte: kolige linna!

Väikekoolide ümber toimuv on sulaselge petmine. Haldusreformi ajal meelitati üle Eesti inimesi ühinemislepinguid toetama lubadusega, et suurtes valdades koole kinni ei panda. Ka juba nimetatud Lääneranna valla ühinemislepingus on sõna-sõnalt kirjas: olemasolev koolivõrk säilitatakse.