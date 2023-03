Ettevõtja soovib keset Eestit arendada sõltumatu energiasaare

Juba praegu toodab ta elektrit nii tuulest kui ka päikesest, ent praegused seadmed vajavad toimimiseks ka välist impulssi. Ta on küll riske maandanud eeldusel, et kui pole päikest, on tuul, või vastupidi, ja tasandamiseks on akupangad, aga kui Elektrilevist läheb vool ära, siis kumbki pool ei toimi. „Kindlasti oleks võimalik toimida ka saarena. Võib-olla on see teadlastele huvitav koht, mida uurida, sest füüsiliselt on seadmed olemas ja töötavad, vaja oleks teaduspõhist analüüsi, kuidas seda efektiivsemalt ära kasutada ja uusi energialiike, nagu vesinik, juurde lisada sellele kombole. Mina oleksin sellisest koostööst küll väga huvitatud,” lausus Johanson.

Megaarve ajas tegutsema

Energiasaareks on Tikupoiss kujunemas järk-järgult. Juba 2019. aastal pani Johanson rohe­energia toetusega püsti kolm 50 kW võimsusega päikeseparki lisaks juba olemas olnud, hoone katusel asuvale 30 kW võimsusega päiksepargile. Seda selleks, et oma elektritarbimist katta ja riske maandada. Vaatamata sellele oli detsembris 2021 Tikupoisi elektriarve 17 800 eurot. Johanson oli samal ajal aastavahetusereisil, kui arve elektrooniliselt laekus. Alguses vaatas, et mis siis ikka, arve on arve. Aga siis hakkas näitajaid mõttes analüüsima ja esmane reaktsioon oli, et see kõik on võimatu. Siis hakkas ta seda võrdlema aasta varasema arvega. Kilovatte oli kulunud samas suurusjärgus või isegi ehk mõni protsent rohkem, kuid summa oli siis 3400 eurot. „Järeldasin, et ei ole võimalik saiakesi, kohvi, sööki ja kütust nii palju müüa, et suudaks selle energiahullusega kaasa minna. Sain aru, et midagi peab ette võtma,” tõdes Johanson. „Eks ma siis suhtlesin sõpradega ja üks asi viis teiseni.”