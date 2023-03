Eestlane pöörab sauna tegemisel aina enam tähelepanu disainile

Lingalaidi üks omanikest Vahur Poolak tõdes, et eestlaste huvi tervisliku elustiili vastu on tõusnud ja üha enam inimesi mõistab, kui kasulik on saunas käimine, mis leevendab muu hulgas ka stressi, lihasevalu ja unehäireid.

Poolak on tähendanud ka inimeste kõrgenenud huvi erilisema disaini järele. „See tähendab lisaks eristuvale stiilile ka loodussõbralikke, kauakestvaid materjale, nüüdisaegseid tehnilisi lahendusi ja loomulikult kompromissitut funktsionaalsust,” rääkis ta.

Ahja Klaassauna arendusjuhi Veikko Parksepa sõnul on eestlane ilmselgelt endiselt „saunausku” ja mitte ainult eestlane. „Hea meel on tõdeda, et üha enam hakkavad „saunausku” pöörama ja sauna kasulikust mõjust aru saama lisaks skandinaavlastele ka Kesk-Euroopa rahvad. Sauna ostetakse igale poole, nii koju kui ka suvilasse. Peaasi, et oleks ruumi ja ilu, mida saunalavalt nautida,” rääkis ta.

Parksepp tõdes, et mõte saunu tootma hakata sündis isiklikust vajadusest. „Suure saunasõbrana tahtsin meie linnakodu hoovi mõnda kaasaegset välisauna, kus oma sõprade, pere või naabritega saunamõnusid nautida. Kuna ma ei leidnud endale sobivat, otsustasin ise neid tootma hakata, et ehk meie nägemus välisaunast meeldib ka teistele,” rääkis ta.

Klaaselementidest kääbiku- ja munasaunani välja

Ahja Klaassaunad on moodsad klaassaunad, mis sobivad oma disainilt nii tänapäevasesse linnakeskkonda, kui on ka silmatorkavaks elemendiks maakodu aias. Veikko Parksepp nentis, et saunadel kasutatakse palju klaaspaketti, mis on tihe materjal ega ima endasse saunas olevat niiskust. Ventilatsioon on lahendatud sundväljatõmbega, mis tagab hea leili. Valida on võimalik nii suuremaid, mitme ruumi ja pesemisvõimalusega saunu, kui ka pisemaid, kus vaid leiliruum ja väikene terrass.