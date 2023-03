Pane koduses spaas taimede abil näonahk särama

Kompresse ja mähiseid saab teha keeva veega üle valatud taimepurust, mis on tõmmanud 30 minutit. Taimede ja vee vahekord peaks olema selline, et moodustub pudrutaoline mass. See pigistatakse kuivemaks ja asetatakse kahekordse riide vahele ning siis näole. Võib valmistada riidest kahekordse maski, nii et silmad ja suu on väljas, aga võib ka panna kotikesed laubale, silmade alla, ninale ja lõuale.