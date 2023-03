Nõuanne ⟩ Seemned, mida võib juba varakevadel peenrale külvata

Till. Harilikku tilli võiks külvata lauskülvina ja kohe nii, et mullapind oleks peaaegu tilliseemnetega kaetud. Arvan, et ühe pere vajadusteks piisaks paari ruutmeetri suurusest lapist. Külv teha maapinnale, segada õrnalt rehaga läbi, katta 2 cm paksuse sõelutud multši kihiga ja seda aeg-ajalt piserdada.

Kuivas mullas saagikus väheneb ja taim hakkab varem vart moodustama. Selliselt külvatud till kõlbab nii kohe tarvitamiseks kui säilitamiseks sügavkülmas. Saaki hakata koristama, kui taimed on 15 cm pikad, jättes koristamisel järele 5 cm kõrguse tüüka. Nii saame igati mahlase saagi ja tagatud on veel paar korralikku lõikust. Sügiseseks kurgisoolamiseks vajalik till külvata ikkagi hiljem, hõredalt ja ridakülvina 20–25 cm vahega. Varajastest sortidest on levinumad ’Lucullus’, aga sobivad ka keskvalmivad ’Compact’ ja ’Common’.

Porgand. Ka porgandit võib varajasema saagi saamiseks külvata keltsale hõredama lauskülvina. Nii saame juba väiksemad ja söögiks kõlbulikud porgandid välja noppida, lastes suurematel sirguda. Ei tasu unustada ka fakti, et porgandipealsetes on rohkem väärtuslikke toitaineid ja vitamiine kui porgandijuures. Seega läheb kasutusse kõik: lehed hakitult toorsalatisse või suppi ja pisike porgandilaps toorelt põske. Külvata tuleks varajasemaid sorte: ’Amsterdam 2’, ’Presto F1’, ’Marion F1’, ’Naomi’ ja ’Napoli F1’.

Säilitusporgand külvata ikka peenrale rida- või ribakülvina ja eelistada sordirühma ’Nantes’. Porgandiseeme hakkab idanema juba 4–5 ºC juures, kuid idanemise kestus on väga pikk, keskmiselt kolm nädalat. Tõusmed on väga õrnad ja kui mullale on tekkinud koorik, ei suuda väikesed tärkavad porganditaimed sellest läbi tungida. Sellepärast tuleb jälgida, et mullale koorikut ei tekiks. Tegelikult soovitan porgandi külvata otse mullapinnale ja külvi soovitan katta 2–3 cm paksuse sõelutud multši kihiga ning seda aeg-ajalt piserdada. Silmas tasuks pidada, et porgandile ei meeldi värske sõnnik.