Konkursi peavõit viib mullajaamad Ühendkuningriigi põldudele

271 meeskonnast jäi esialgu sõelale 40, pidulikku finaali jõudis neist viis. „Paul-Techi tehnoloogia põhineb Eesti teadlaste aastatepikkusel tööl, võimaldades traditsioonilisel sektoril saada kasu uusimatest uuendustest. Meie teadmiste kohaselt on nende tehnoloogia maailmas ainulaadne,” põhjendas auhinna välja pannud Eesti äriinglite võrgustiku Estonian Business Angels Network (EstBAN) juhtivinvestor Mait Sooaru, miks just põllumajandusidu peaauhinda vääris.

Uued turud ootavad

Paul-Techi tegevjuht ja kaas­asutaja Mikk Plakk sõnas, et kui konkursi eelvalik tehti interneti vahendusel, siis kohapeal tuli tegevjuhil oma äriideed tutvustada ehk pitch’ida nii väiksemal kui ka finaalüritusel suurel laval. Pitch ehk eesti keeles ka liftikõneks nimetatud esitlusvorm tähendab seda, et oma idee tuleb veenvalt esitada väga lühikese aja jooksul.

Plakk selgitas, et iduettevõte kaasab praegu 1,1 miljonit eurot ja EstBANi investeering on osa sellest, et saada ettevõttele vajalikud vahendid uutele turgudele laienemiseks.