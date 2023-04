ÜLESKUTSE ⟩ Kommist magusamad kurgid ja tudengite tšillisid täis aknalaud. Näita ka sina oma aknalauda!

„Hetkel olen külvanud veel spinatit 'Apollo' ja tomateid 'Erk', 'Mato', 'Red Cherry', 'Herodes'. Aprillis külvan veel kurke, erinevaid meloneid ja arbuuse,” kirjeldas ta kevadisi külviplaane.

Ei tahaks mulda osta kui põrsast kotis

Meeli Hüüs kaitseb aknalaudu papiga. Foto: Meeli Hüüs

Meeli Hüüs kirjutab, et oli just Maa Elu üleskutse lugemise päeval aknalaual olevaid taimi pildistanud, sest Tallinnas elav sõbranna, kes samuti eelmise kuu keskel seemned mulda pistis, tahtis n-ö mõõtu võtta.

Rakveres elav naine kirjutas, et suur ja lai aknalaud on kaetud tarbekaupade pakkimiseks kasutatud pappkastide külgpindadega, et taimed ka peale kastmist soojal alusel oleks ja juhuslikud veepritsmed aknalaua pinda ei rikuks. „Üldiselt kasutab me pere toas taimede ettekasvatamiseks igasuguse toidukauba pakendamiseks valmistatud ja hoolikalt puhtaks pestud plastikkarpe, aga oleme ostnud ka spetsiaalseid kaheosalisi seemnete külvikaste,” kirjeldas ta.

Loodame, et lisaks toasoojusele ja päevavalgusele tuleb päike järgmisel nädalal pilve tagant välja ja appi.

Külvikastidesse on külvatud peamiselt tomati ('Tolstoi') ja magusa paprika seemned. Karpides on juba tärganud spinati-, kikerherne-, arbuusi- ja peeditaimed. „Järgmisel nädalal külvame tsinnia- ja astrite seemneid. Loodame, et lisaks toasoojusele ja päevavalgusele tuleb päike järgmisel nädalal pilve tagant välja ja appi, et maikuuni toas plaanitud kasvatatavad taimed saaksid vajaliku kasvujõu kätte,” sõnas ta.