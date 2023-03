Statistika: Teravilja ja piima jätkub, nukram seis on kartuli ja munadega

Puuvilja- ja marjasaak oli 2022. aastal koos maasikatega veidi üle 9000 tonni. Tegemist on viimaste aastate parima saagiga, kuid see on impordiga võrreldes siiski väike. Kokku tarbitakse Eestis arvestuslikult 80 000 tonni värskeid puuvilju ja marju, millest omamaise toodanguga katame seega vaid 12%. Osaliselt on kehv suhe tingitud ka tsitruselistest ja teistest eksootilistest puuviljadest ja marjadest, mida Eestis ei kasvatata. Köögivilja ja puuvilja arvestuses on ainult värsked tooted.