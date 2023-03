KOMMENTAAR ⟩ Rohepööre hakkab muutma põllumajandusettevõtete ärimudeleid

Euroopa Komisjoni andmetel on Euroopas vaid paar riiki, kus müüakse sama vähe taimekaitsevahendeid kui Eestis (0,6 kg hektari kohta). Samasugune pilt avaneb väetiste puhul, mida Eesti põldudele laotatakse 95 kg hektari kohta. Vähem kasutatakse väetisi vaid Soomes ja Rumeenias. Seega on Eesti väetisetarve pea kaks korda ja taimekaitsevahendite kasutus üle kolme korra väiksem kui Euroopas keskmiselt. Paistame silma maheda põllumajandusmaa suure osakaaluga: kui meil ulatub see 22%-ni, siis Euroopas keskmiselt on see näitaja 8%.