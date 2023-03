Sajandiga vähenes puisniitude pindala koguni sada korda

Puisniidud on regulaarselt niidetava looduslike rohttaimede ning hõredalt paiknevate puude ja põõsastega alad, kus saavad kasvada väga mitmekesiste nõudlustega taimeliigid. Puisniitudel leidub vähemalt 30% meie kaitstavatest taimeliikidest ning nende alade mitmekesised tingimused on aluseks putuka-, samblike- ja mullaelustiku ning linnustiku liigirohkusele.

„Puisniite taastades aitame säilitada meie pärandkultuuri ja maastike olulist osa,“ ütles Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra. „Meie puisniitudest on alles väga vähe ja enamus neist on võsastunud või lausa metsa kasvanud. Seepärast on järjest olulisem puisniitude taastamine ja sellele teemale tähelepanu pööramine,“ rõhutas Vakra.

Alanud aastal on ka Eestimaa Looduse Fondi talgud pühendatud puisniitudele ja seal elavatele liikidele. Peamine osa talgutööst ja õpitubadest korraldatakse tänavu suvel. „Puisniidud on loodustalgulistele tõelisi elamusi pakkunud. Kui puisniit on avatud ja hooldatud, siis on sealne loodusilu vabatahtlikke ikka ahhetama pannud. Talgutöö puisniidul on kosutav nii hingele kui ka tervele kehale. Õpetame talgulisi vikatiga niitma liigirikkamais paigus Eestis,“ rääkis Eestimaa Looduse Fondi talgukorraldaja Katrin Loss.