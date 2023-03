Eesti otsib suurpere: paku välja kandidaat tiitlile ja 10 000 eurosele stipendiumile

Eesti Lasterikaste Perede Liidu presidendi Aage Õunapi sõnul on Aasta Suurpere valimine aastatepikkune traditsioon, mida on elus hoitud nii koroona ajal kui tehakse ka nüüd Ukrainas käiva sõja kiuste. „Lasterikkad pered on iga riigi ja rahvuse tuleviku olulisim garant. Nende tublide emade ja isade panus ühiskonda on tähelepanuväärne, mistõttu tahamegi neid väärtustada ja kõigile eeskujuks tuua,“ sõnas Õunap.