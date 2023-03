Looduskalender ⟩ Kevadised ringisebijad ja hõiskajad

Hõiskame! Hõiskame, nähes seda ilu, mis meie ümber! Kuidas mõnest pisikesest pajutibust on äkki saanud terve põõsatäis lumivalgeid utekesi. Kuidas pokumätas punkarlikult roheliseks muutub. Kuidas metsaalune on äkki täis salamisi piiluvaid sinilillesilmi. Kuidas sarapuuoksad äkki hakkavad tuules lainetama ja nende kuldkollastelt urbadelt lehvib kullatolmu nii punasetutilisete emasõitele kui ka kraavikaldal värvi võtvatele pontsakatele paiseleheõitele. Veel hetk ja kogu kraavikallas on pisikesi kollaseid päikeseid täis.

Samblavaip on tänavu eriti kohev

Maarjapäevast ehk siis möödunud laupäevast alates on mul kombeks teha igal hommikul ring ümber maja, et märgata seda, mida kevad on ellu äratanud ja kaasa toonud.

Ōuemuru on tänavu nagu samblasoo. Foto: Kristel Vilbaste

Muidugi ei tohi nüüd jätta enne seda ringi linnupetet võtmast - piisab leivakillukesest, siis ei too linnud kaugetelt maadelt haigusi kaasa. Vähemalt vanarahvas nii uskus ja need uskumused on lasknud meie põlvel sündida.

Aga sel hommikuringil märkan, kuidas sel aastal on murus vägevalt kasvanud sammal. Küllap paksu lumeteki all oli hea end laiali sirutada. Murunurmika libled ei suuda veel sellest samblamassist üle sirutuda ja isegi võilille kodarik vannub alla.

Pungade pakatamise aeg