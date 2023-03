Sajad vabatahtlikud kontrollisid nahkhiirte seire käigus oma keldreid

Nimelt peavad Eesti nahkhiireliigid talve saabudes tegema otsuse, kas rännata ebasoodsate tingimuste eest lõuna poole või jääda paikseks ning veeta see aeg talveunes. Meie 12 nahkhiireliigist 5 on rändliigid, ülejäänud otsivad endale talvitumiseks sobiva koha Eestis.

Vabatahtlike kaasamist talvituvate nahkhiirte seiresse on praktiseeritud ka mujal Euroopas. Näiteks Suurbritannias on selliselt teostatud seiret alates 1997. aastast. Aastal 2020 seirati selliselt UK-s perioodil detsember-märts veidi üle 500 koha vabatahtlike poolt ning need tulemused innustasid ka Keskkonnaagentuuri vabatahtlike talvise nahkhiireseirega katsetama.