Just see taim põhjustab suveti rohkesti mürgistusjuhtumeid

Eestis tegutseb ööpäevaringne mürgistusinfoliin 16662, kust saab alati nõu küsida nii mürgistuse kui ka selle kahtluse korral. Telefoniliinile helistamine on anonüümne ja kohaliku kõne hinnaga (välisriigist helistades +372 794 3794). Telefoninumber tasub telefoni salvestada, et see oleks vajadusel kiirelt leitav.