PRIAs algas investeeringutoetuse taotluste vastuvõtt

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juht Kristel Võsu ütleb, et taotluste esitamiseks on aega kaks nädalat, kuid soovitame taotluse esitada siiski esimesel võimalusel.

„Käesoleva taotlusvooru eel muudeti meetme määrust. Toon siinkohal välja mõned näited: toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta programmperioodil on tõusnud 500 000 eurolt 800 000 euroni, alanud taotlusvoorus saavad kõik põllumajandusettevõtjad taotleda toetust sellise mobiilse masina või seadme ostmiseks, mida kasutatakse keskkonna- ja kliimaeesmärkide täitmiseks ning tõusnud on näiteks ka piirmäär mobiilsete masinate ja seadmete ostmiseks, mis nüüd on 200 000 eurot. Täielik info toetuse tingimuste ja muudatuste kohta on leitav meetme määrusest,“ lisab Kristel Võsu.