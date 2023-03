Kevad trügib kasvuhoonest õue

Kanepi aiandi juht Margus Vahtramäe sõnas läinud nädala lõpul, et neil ongi juba esimesed võõrasemad õied avanud ja sel nädalal on plaanis need müüki paisata. Selleks annab julgust asjaolu, et võõrasemasid on juba ettekasvatamise ajal miinuskraadidega harjutatud, isegi miinus viis kraadi on need ilusti üle elanud.