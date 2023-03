Nädala mõte: lige lugu

Mina olen terve oma elu kasutanud sõna ligamärg. Kasutasin internetiotsingut, saades vastuseks artikleid, blogipostitusi ja sünonüümisõnastiku tulemusi. Jah, on teisigi, kes kasutavad sõna ligamärg. Ja neid, kes hoopistükkis ligemärg.

Põhja-Eestis, kus minu juured, oleks jalad kevadel ligamärjad. Aga see ei pruugi olla piirkondlik eelistus, vaid tuleneda ka minu suguvõsa sõnakasutuspraktikast. Pärnumaa ja Tartumaa juurtega inimestel oleks riided ligumärjad.

Siin kohapeal Viljandis kalduti pigem ligemärja peale. „Ma ütlen lihtsalt lige. Lige ongi märg,” tõi veel üks keeletundlik viljandlane asja pöörde, mis mu statistikategemist raskendas. Selle sõna peale aktiveerus ka mu abikaasa, kelle sõnakasutusse ligamärg üldse ei kuulunud, aga võrokeelne likõ on tänu sealsetele juurtele jälle tuttav.

Nädala teiseks pooleks ja nädalavahetuseks lubatud soojakraadid tunduvad pärast seda pikka talve justkui uskumatud. Tänane Maa Elugi on mõnusalt kevadine, kõneldes kevadistest aiatoimetustest ja vaadates ettepoole juba suvelegi. Tärkama hakkab ka mitmeid rohelisi taimi, mida paraku söödavatega sassi aetakse, mistõttu on igal aastal neid, kes peavad arsti poole pöörduma.

Eriti uudishimulikud on muidugi lapsed, mistõttu paneb Mürgistusteabekeskus südamele, et just neile peaks erilise hoolega selgitustööd tegema.