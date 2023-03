Loodusrekordid ⟩ Eesti kõrgeimat kuuske saab oma silmaga kaeda

Rekord nr 23. Kõr­geim harilik kuusk

Meil tavaline harilik kuusk pürib meelsasti kõrgusse, tavaliselt kuni 30 meetrini, harvem 50–60 meetrini. Rekordpuu kõrgus oli pikka aega 43,8 meetrit, mõõdeti 2000. aastal Tartumaal Järvseljal Meeksi külas. Uus rekord on 48,6 meetri kõrgune kuusk Põlvamaal Veriora kandis, mõõdeti 2015. aastal.

Rekord nr 24. Vanuselt teine lind

See on merikotkas, kes rõngastati 30. juunil 1985 Saaremaal ja taasleiti 20. märtsil 2017, samuti Saaremaal. Vanus 31 aastat, 8 kuud ja 20 päeva. Suure linnu suur rekord, mis kinnitab, et merikotkas elab kaua.