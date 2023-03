Kuivkäimla on kasulik nii inimesele kui aiale

Veevaba käimla tagab võimaluse ihu kergendada ka kriisi ajal, asugu käimla siis sees või väljas. „Aastal 2023 on DC vajalik igal pool, kus elektrivarustus võib katkeda, ka linnas. Paraku on alles lapsekingades DC võimalused varjepaikades. Kui hoones on DC, kuid te pole selle mugavuse, heakorra, lõhnaga rahul, kaaluge ajakohastamist, mitte WCga asendamist,” andis Tobreluts nõu. „Peame mõtlema ja tegutsema nii, et suudame elada autonoomselt. Kaev, pliit või ahi, sahver või kelder, pidevalt toimiv käimla. Tark ja turvaline oleks elada nii, et tuba on soe ja kempsus saab käia igasuguste ootamatuste ja ebameeldivuste korral. Kui maamajas veel linnamugavusi pole, tehke maamugavused, ehitage veeta kemps.” End teemaga põhjalikumalt kurssi viimiseks soovitas ta huvilistel lugeda Peeter Vissaku koostatud ja 2005. aastal ilmunud raamatut „Harmoonia võimalikkus süsteemis inimene – keskkond – ühiskond”.