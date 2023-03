Ettevaatust: mürgised taimed tärkavas looduses

Esimesed sinililled ja ülased lausa kutsuvad end noppima, kuid kimpu tehes tasub meeles pidada, et paljude kevadlillede mahl võib nahka ja silmi ärritada ning põhjustada allergilist löövet. Säravkollased tulikad on rahvasuus saanud seetõttu isegi „villilille” nime.

Enim on avastajateks lapsed, kes maailmaga suu kaudu tuttavaks üritavad saada. Mõne õie, marja või lehe maitsmine ei tekita enamasti ägedat mürgistust. Suhu sattunud lumikellukese, märtsikellukese, sinilille või siniliilia taimeosad võivad tekitada suu limaskesta ärritust, millest annab märku põletav tunne suus. Suurema koguse korral tekivad ebameeldivad seedehäired.

Mis kasvab peenral

Küll aga tuleks lapsele selgitada, mis peenarde peal kasvab, ja et iga peenrast või selle lähedalt leitud rohelist lehte ei tohi suhu pista, vaid peab enne täiskasvanult küsima, kas seda võib süüa. Ka siis, kui lapsed on saadetud aiast murulauku või sibulapealseid tooma, tasuks toodule enne selle salatisse hakkimist tähelepanelik pilk peale visata. Igal aastal pöördub Mürgistusteabekeskuse poole inimesi, kellel sedasi mingid muud rohelised lehed – sagedamini nartsissi või siniliilia omad – toidu sisse sattunud ja mõnel juhul ka juba ära söödud.

Eriti mürgised võivad olla taimede sibulad, mugulad ja juurikad, sest need hoiavad taime varusid järgmiseks kevadeks ja mürk kaitseb näljaste loomade eest. Nõnda võivad nartsissid ja tulbid tekitada nahaärritust, sest nende sibulad, aga ka taimedes sisalduv mahl on mürgised. Näiteks tulbi­sibulatega toimetamisel tasub nahapõletiku vältimiseks kanda kindaid. Neil, kes lillesibulaid keldris hoiustavad, tasub need selgelt märgistada.