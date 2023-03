Mida näitab hoone energiaklass ja miks seda tõsta on vaja?

Kikase sõnul on eramaja puhul TREA klientidele öelnud, et on kahte moodi lähenemist: üks on oma kodu ja teine on oma kinnisvara renoveerimine. „Eramajade puhul on omanikule ikkagi oluline oma kodu tunnetus,” lisas ta.

Energiaklassi hindamine

Energiaklassi pole võimalik hinnata ilma arvutusteta, seda teevad energiatõhususe spetsialistid. Nemad saavad arvutuste põhjal väljastada energiamärgiseid. „Hoone energiakasutus sõltub inimese käitumisest ja maja energiaomadustest,” rääkis Kikas.

Avalikel hoonetel suurusega 250 ruutmeetrit ja enam on kohustuslik energiamärgis ka nähtavale kohale panna. „Niimoodi on seaduses, kuid teine asi on, kui palju seda järgitakse. Eramajade puhul on energiamärgise näitamine seaduse järgi ka kohustuslik, aga kuna pole sanktsioone, siis ega väga palju vabatahtlikult ei tellita,” ütles TREA direktor. Ta lisas, et energiamärgis tellitakse põhiliselt vaid siis, kui pannakse üles ostu-müügi kuulutus, sest seaduse järgi peab energiaklass olema kuulutuses näidatud.

Mida teha energiamärgise saamiseks? Kikas tõi välja, et energiamärgis kantakse ehitusregistrisse ja see näitab, kui palju kilovatt-tunde ruutmeetri peale aastas hoones tarbitakse. „Kui sinna sisse süüvida, siis on see vähemalt neli lehekülge pikk,” rääkis ta.