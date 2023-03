Pikk habesamblik on väge täis

Habesamblike liikide eristamine on üsna keerukas, kuid perekonna äratundmine hõlbus. Habesambliku tunneb ära põõsakujulise allapoole rippuva valkjaskollase talluse järgi, mis koosneb juuspeentest niitjatest ümaratest harudest. Habesambliku tuum on keskjuhe, mis teistel samblikel puudub. Selle tunnuse järgi saab habesambliku tuvastada iga soovija: kui sambliku haru venitades pealmine koorkiht katkeb ja nähtavale ilmub valget värvi keskjuhe, oled leidnud õige habesambliku!

Pikk habesamblik ja teisedki pika tallusega puuhabemed seevastu on võrdlemisi saastetundlikud. Kuigi pika habesambliku leiukohti on Eestis teada üle 70, on ta paljudest varasematest kasvukohtadest hävinud ning tõeliselt pika habemega samblikku (üle 30 cm) on tänapäeval harva leida.