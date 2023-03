Ärifestivali sTARTUp Day peaauhinna pälvis põllumajandusidu Paul-Tech

Paul-Techi tegevjuhi ja kaasasutaja Mikk Plakki sõnul näitab konkursi peaauhinna võit, et ettevõte on tegelemas vajaliku ja väärtust loova valdkonnaga. Konkursi auhinnaraha loorberitele puhkama jäämist siiski ei võimalda. "Oleme hetkel kaasamas rahastust, et laieneda uutele turgudele ja oma toodet aina edasi arendada. Ainult kasvades ja arenedes suudame me oma klientidele parimat teenust pakkuda," lisas ettevõtte juht.