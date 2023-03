Audit kinnitas, et erametsad on säästlikult majandatud

Üha suurenev surve metsade majandamise piiramiseks ning kohatine negatiivne hoiak metsamajandamise vastu on ajas suurendanud ka metsaomanike huvi rühmasertifikaadiga liitumise vastu, kuna see annab omanikule võimaluse näidata, et tema metsad on keskkonnasõbralikult ning säästlikult majandatud.