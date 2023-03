Looduskalender ⟩ Kena kevade on käes!

Sauna kõrval esimeste sinilillede paigas on veel sügav rahu, paar õige paksus karvakasukas sinilillesilma sealt vahelt siiski paistis. Usun, et sel nädalal tuleb kõikjalt rõõmuhõiskeid esimestest sinililledest ja ka paiselehtede pisikestest päikestest, aga suurem siniste väljade aeg saabub kuu aja pärast.

Toonekurg enne kuldnokka

Muidugi on ranna-Eestis kohal kuldnokad ja lõokesed lõõrivad nüüd igal pool. Kes neid kuulnud pole, „pole ammu õues käind“. Kiivitaja lehvivaid suletuttegi on kõikjal lehmanahaks sulanud heinamaadel.

Sookure trompet kostab praegu lehtedeta maastikus eriti kaugele ja seda esimest korda kuuldes võtab jalust nõrgaks. Nii ürgne ja võimas. Kõige üllatavam minu jaoks on aga tänavu see, et nägin Tõrvandis valge-toonekurge enne kui kuldnokka. Küllap pisemad linnud ei julge veel sügavale sisemaale lennata.

Karu, mäger, kitseonu

Rähni sepikoda on männikäbisid täis. Foto: Kristel Vilbaste

Metsarahvas on nüüd ärkamisajas. Karu jälgi ja juba purukspekstud mesipuid on üle Eesti. Minul käis mesitaru rappimas nugis ja kui hambad kusagilt puidule taha ei hakanud, siis virutas ta plastist lennulauale sellise obaduse, et see on tükkideks.

Aga mägraonudelgi on virgumisaeg, midagi söödavat on neil sisemaal küll lumehangede vahelt raske leida, aga rannarahvas on juba rästikuid ja konnigi näinud. Karvaste sarvenupsudega metskitsesokud on nüüd naissoo hulgast selgesti äratuntavad.

Põhjamaine naistepäev

Veel enne, kui naistepäev välja mõeldi, oli meie esivanematel kevadel üks vägev naistepäev – paastumaarjapäev, 25. märtsil. See oli põhjamaades tõeline naiste püha. Sel päeval oli naistel kombeks mokalaata pidada, naistepuna juua ja kiikuda-viljakusrituaale läbi viia.

Ka oli see päevaks, mil saadi kogu suveks luba minna poistega aita ööjutte pidama. Tähista sinagi seda päeva!