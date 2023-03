MÄRTS AIAS ⟩ Nõuandeid tomatite ettekasvatamiseks

Kaire Tursk plaanib tänavu kasvatada 120 sorti tomateid. Foto: Mailiis Ollino

Tomat on selle poolest hea, et õige sordi valikul saab seda edukalt kasvatada rõdul amplites ja potitomatid kasvavad ka aknalaual. Potis kasvavaid tomateid tuleb regulaarselt väetada – kes „keemiat” pelgab, siis praegu leiab poodidest palju looduslikke väetisi. Kindlasti tasub valida just varajasi sorte, sest tihti on meil suvi lühike ja vihmane. Näiteks on end heast küljest näidanud ‘Betalux, ‘Jamal’ ja ‘Dubrava’. „Kuna paljud varased sordid ei ole ruugehallituskindlad, sobivad hästi ka Eesti omad keskvarased sordid ‘Maike’, ‘Evelle’ ja ‘Malle’.”

Külvimuld ja väetis

Seemnete külvamiseks tasub valida muld, mille pakendil kirjas, et see on mõeldud külvamiseks. Kaire ütles, et tal on väga hea kogemus Matogardi muldadega. Sageli on ta kasvatanud tomatitaimi ette kurgiturbas, sest seal on rohkem väetisi lisatud. On proovinud ka turbatablette, aga neist ei saanud head kogemust.

Väetama võiks taimi hakata esimese pärislehe ilmudes. Kaire kasutab tomatite turgutamiseks suvelilledele mõeldud vedelväetist, sest neis on palju tomatile vajalikku kaaliumi.

Kui kasvatada pärandsorte, võib neid ise paljundada ja Kaire teebki seda külgvõsudega. Kui külgvõsu on viis–kuus sentimeetrit pikk, murrab ta selle ära ja pistab mulda ning uus taim juurdub kiiresti. Samamoodi võib ladvast uue taime kasvatada või päästa nii mõni pooleksmurdunud taim.

Poetomatit ära kasvata!