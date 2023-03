Talveunest ärganud karud liiguvad juba toidu otsinguil ringi

Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) tegevjuht Tõnis Korts ütles, et kevadiste ilmade saabudes on tavaliselt esimestena ärganud taliuinakust isased karud.

Varakevad on karudele pärast uinakust tõusmist tavaliselt veidi raskem aeg, kuna süüa napib. Eesti Jahimeeste Seltsi hinnangul elab Eestis üle 1000 karu ja asurkond on väga heas seisus. Eelnevatel aastatel on karu toidulaud olnud sigade Aafrika katku tõttu rikkalik. Karu on Eestis jahiuluk, keda kütitakse kahjustuskohtades ning inimpelgluse säilitamiseks. 2022. jahiaastal kütiti Eestis kokku 91 karu.