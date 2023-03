Lihatööstur: tooraine ülikõrge hind mõjutab Euroopa tootmismahtu

„Meie lihaturgu mõjutavad otseselt kolm suuremat faktorit: kõrgete sisendhindade trend on jätkuv, samuti on kohati endiselt raskendatud eri sisendite kättesaadavus, tootmismahud on vähenenud nii Euroopas kui ka Ameerikas ning Hiina nõudlus on veidi rahunenud, kuid see ei tähenda meile ikkagi midagi liiga positiivset,“ kirjeldas Nõo Lihatööstuse tegevjuht Ragnar Loova.

Loova sõnul on Euroopa lihaturg mahuliselt langenud juba 2021. aastast. Eelmisel aastal vähenes kogumaht suurusjärgus viis protsenti. „Seejuures oli Ühendkuningriigis tootmismahu langus 15%, Poolas 7%, Saksamaal ja Taanis 10%. Näiteks Taani on paljuski just ekspordile keskendunud, kuid väiksema nõudluse tõttu vähendati kohe ka tootmist,“ kommenteeris Nõo Lihatööstuse tegevjuht. „Huvitav on ka Prantsusmaa näide, kus farmerite keskmine vanus on väga kõrge ja paljud tegijad suunduvad pensionile, noorem põlvkond pole aga loomakasvatusest huvitatud ja tootmine väheneb seeläbi. Euroopa kasvumootor on hetkel vaid Hispaania ja nende stabiilselt püsiv tootmismaht hoiab ka Euroopa Liidu turgu veel suuremast langusest.“

Sealiha hind on hetkel tavapärasest või oodatud tasemest vähemalt 40% kõrgem ja aprilliks prognoositakse veelkordset tõusu. „Tavapäraselt on sessoonne tõus just kevadkuudel, kuid sel aastal algas hinnaralli üllatuslikult vara ning lõppu ei julge keegi lubada,“ ütles Loova. „Hinnatõusu tõukavad peamiselt niisiis vähene pakkumine, kõrged sööda- ja energiahinnad ning tööjõukulud ja tootjate jaoks ahvatlevamate hindadega eksportturud, mis tõstavad seeläbi ka kohalikke hindu.“