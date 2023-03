Sinised „seljakotid” ehk mis on saanud sotsiaaltöötajate elektriautodest

Valga Vallavalitsuse kommunikatsioonijuhi Elisabeth Tõnissoni sõnul sai Valga vald 2012. aastal kaheksa elektriautot. Talvel on kaheksast autost kolm kasutusest väljas. „Maapiirkonnas on kasutusel vaid üks auto. Probleemiks on vanade akude väike mahutavus. Näiteks peab Valga–Tartu–Valga teekonnal akut kolm korda laadima,” ütles Tõnisson.

Valga valla koduhooldustöötaja Tiina on nüüdseks sõitnud elektriautoga umbes neli aastat. Tema sõnul on antud auto pigem linna- ja suveauto. „Kodus saab panna eelsoojenduse sisse ja kui auto juurde jõuan, on auto soe ja aku täis. See kestab, kuni jõuan esimese memme majakese juurde. Selle ajaga, kui toimetan memmekese juures ja tagasi autosse lähen, on auto külm ja nii see jääbki. Ainuke soojus tuleb pepu alt, hea seegi. Linna sõidan 25 minutit nii, et kätel on isegi kinnastega külm ja auto klaas hakkab ka seestpoolt jäätuma,” jutustas ta.