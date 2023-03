Elektriautoga maal veel välja ei vea

Kehtna vallavanema Tanel Viksi sõnul on Euroopa Liidu tasemel tehtud otsus ennatlik ega arvesta reaalsust. Peamiste probleemidena toob Viks välja elektriautode kalli ostuhinna ja nende väikese järelmüügiväärtuse. „Keegi ei osta kasutatud elektriautot, mille akupank on amortiseerunud ja mille väljavahetamine võib olla isegi 50% auto jääkväärtusest,” rääkis ta. Probleem on ka olemasolevate akude sobimatu kvaliteet – akud on rasked, mahutavad vähe ja ühe laadimisega võimalik läbitav maksimaalne distants pole piisav.