Nädala mõte: lõplik tõde maainimesest

Lõpuks ometi tegi üks poliitik selle läinud nädalal selgeks. Enne seda arvasin täiesti ekslikult, et kuigi maainimesi on mitut sorti, omab üks päris suur sort neist lisaks nutitelefonile isegi arvutit ja seda lausa koos internetiühendusega. Seda enam, arvasin optimistlikult, et päris paljud maainimesed isegi teenivad leiba arvutiga töötades. Nii kontoris, tehases kui kodukontoris. Vähemalt nii on mulle ise maal elades ja kodukontoris töötades ning teiste maainimestega suheldes tundunud. Aga selgub, et see kõik on kattevari, pettus, vandenõu.