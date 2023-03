Loodusrekordid: kuni kolmemeetrise leherootsuga taim on Eesti pikim

Rekord nr 21. Põdra küttimisrekord

Kõige rohkem põtru kütiti 2016. aastal, kokku 7390 looma. Näiteks 1992. aastal loendati neid 15 000 ja kütiti 6600, 1983. aastal loendati ­ 13 000 ja kütiti 5784, 1975. aastal loendati 9267 ja kütiti 5441, 1971. aastal loendati 10 568 ja kütiti 3705 isendit. Metssea ja metskitse kõrval on põder üks enim kütitud jahi­uluk. Põtrade küttimise arv on aastate lõikes tõusnud, paistab, et tal läheb meie metsades hästi ja teda on piisavalt palju. Põder on juba kiviajast saadik olnud tähtis jahiloom.