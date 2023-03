Hinnatõusu mõju: tõukoerte turg on praegu nullis

Peaaegu kümme aastat Eesti üht populaarseimat tõugu, kuldset retriiverit aretav Cheramigold Kenneli eestvedaja Kristina Alekand kinnitas, et need, kes tõukoera võtmist paar aastat planeerinud on, elukalliduse tõttu seda tegemata ei jäta. Küll aga uusi huvilisi peale ei tule ning tõukoerte turg on praegu nullis. „Asi ei puuduta mitte ainult tõukoeri, probleeme on ka varjupaikade koertele kodude leidmisega. Inimestel lihtsalt ei ole praegu raha ja turul on tõeline madalseis,” nentis ta.

Kallis hobi, mitte äri

Borderkollit ja tööliini Saksa lambakoera aretava Kennel Mustkoera eestvedaja Kristi Murel lausus, et tõukoerte aretus ei saa ega tohigi olla äri, mille eesmärk on tulu teenida, sest see läheks vastuollu ­Maksu- ja Tolliametiga, Eesti Kennel­liiduga ja FCI (Fédération Cynologique Internationale) eeskirjadega. „Pigem on see kallis hobi ja loterii, võib vabalt juhtuda, et ühe pesakonnaga on kasvataja 2000 eurot plussis ja järgmisega 5000 eurot miinuses,” kõneles ta.