Tagasivaade kaheosalisele talvele

Suvisel pööripäeval, kui päike käib kõige kõrgemalt ja päev on kõige pikem, saab maapind kõige rohkem soojust, aga seda kulub ikka veel kaunis jaheda mere soojendamiseks. Kõige soojem aeg on Eesti sisemaal tavaliselt juuni lõpp ja ­mere ääres augusti algus – enam kui kuu aega hiljem.

Talvisel pööripäeval tuleb päikeselt soojust kõige vähem, aga meres seda veel jätkub, nii et talve hari on samuti üle kuu pimedaimast ajast hiljem. Nii algab meil kliimatalv, mida loetakse püsiva lumikatte tekkimisest, tavaliselt veidi enne talvist pööripäeva ja suve algus ehk ööpäeva keskmise temperatuuri tõus üle 13 soojakraadi on reeglina juuni algupoolel. Veel merelisemas kliimas, nagu Skandinaavias ja Briti saartel, kattuvad kliima-aastaajad astronoomiliste aastaaegadega veelgi paremini.

Nüüd on juba päris selge, et ka 20. sajandi mõõdupuu järgi märkimisväärselt pikk, umbes 130päevane kliimatalv saabki mitmel pool Ida-Eestis tõeks. Aga see oli niisugune omapärane talv – näib, nagu inimtekkelise kliimamuutusega hätta sattunud ilmataat koonerdaks ja kavaldaks, et meile siiski talverõõme pakkuda.